Политолог оценил шансы 15 самовыдвиженцев дойти до выборов президента

Подача документов является только первым этапом избирательной кампании и дойти до конца регистрации в качестве кандидата в президенты России смогут не все из заявленных 15 самовыдвиженцев, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла документы у 15 самостоятельных кандидатов в президенты России. Изначально участвовать в президентской кампании планировали 46 самовыдвиженцев, однако две трети из них не смогли сдать пакет необходимых документов до 7 января. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам политолога, за последние 15 лет эта кампания может считаться рекордной по числу кандидатов. «Основной бонус, который получает участник президентских выборов, — бесплатный агитационный ресурс, эфирное время и прочее, — будет доступен только в феврале, после окончания этапа регистрации», — цитирует Салина НСН.

Власть объявила негласный тендер на кандидатов, которые могут повысить явку на выборах, считает директор центра. «Большинство самовыдвиженцев не будут зарегистрированы, потому что в таком количестве кандидатов, дезориентирующем избирателя, власть не нуждается», — резюмировал Салин.

На начало января ЦИК получила 67 заявок о намерениях принять участие в выборах президента — 46 от самовыдвиженцев и 21 от политических партий. Прием документов в ЦИК у партийных кандидатов завершится 12 января.

ЦИК опубликовала данные, из которых следует, что на избирательные счета 13 кандидатов в президенты России поступило чуть более 656 млн рублей. Причем больше всего средств (около 400 млн рублей) поступило на счет действующего главы государства Владимира Путина, а меньше всего — на счет кандидата от КПРФ Павла Грудинина (около 1 тыс. рублей).

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.