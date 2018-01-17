Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг кандидатов в президенты России.

Согласно данным опроса, явка на выборах составит 70%. Еще 11% респондентов заявляют о готовности принять участие в голосовании. 12% опрошенных пока не решили, пойдут ли на выборы.

Большинство респондентов (73,2%) собираются проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского отдадут голоса 6,1% опрошенных, за Ксению Собчак — 1,2%, за Григория Явлинского — 0,8%, за Бориса Титова — 0,3%.

Опрос был проведен 11–15 января 2018 года. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,4%.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.