Песков прокомментировал присутствие иностранных наблюдателей на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность присутствия на выборах президента РФ иностранных наблюдателей.

«Это вопрос к ЦИК», — отметил Песков, выступая перед сотрудниками прессы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что наблюдатели от Соединенных Штатов собираются присутствовать в составе миссии ОБСЕ на выборах президента России в марте 2018 года.

У кандидатов на пост президента России есть три месяца для прохождения официальной процедуры выдвижения на съездах или получения поддержки на собраниях групп избирателей.