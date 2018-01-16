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Песков рассказал о решении Путина по поводу налоговой системы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил сотрудникам прессы, что Путину делались различные предложения по изменению налоговой системы, однако конкретных решений пока принято не было. 

Ранее СМИ сообщали, что глава российского финансового ведомства Антон Силуанов заявлял, что Минфин РФ готовит различные варианты перенастройки налоговой системы. Однако, подчеркнул министр, они не приведут к увеличению нагрузки на бизнес. 

Кроме того, глава российского министерства финансов выступил против повышения ставки НДФЛ до 15%.

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