Песков прокомментировал возможные санкции РФ против сотрудников WADA

В Кремле отказались комментировать заявление председателя комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова о введении санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) после завершения Игр в Пхёнчхане.

«Я рекомендовал бы вам обратиться к авторам заявления за необходимыми комментариями», — посоветовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Как сообщала газета «Известия», российская сторона намерена ввести ограничительные меры против тех сотрудников WADA, которые причастны к отстранению сборной от ОИ-2018. По данным источников издания, речь идет «о почти десятке человек», среди которых есть граждане США и Великобритании.