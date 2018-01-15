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Песков прокомментировал возможные санкции РФ против сотрудников WADA

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле отказались комментировать заявление председателя комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова о введении санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) после завершения Игр в Пхёнчхане.

«Я рекомендовал бы вам обратиться к авторам заявления за необходимыми комментариями», — посоветовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. 

Как сообщала газета «Известия», российская сторона намерена ввести ограничительные меры против тех сотрудников WADA, которые причастны к отстранению сборной от ОИ-2018. По данным источников издания, речь идет «о почти десятке человек», среди которых есть граждане США и Великобритании.

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