Россия планирует ввести санкции против сотрудников WADA

Москва работает над санкциями в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и призовет их к ответу по завершении Олимпийских игр в Пхёнчхане. Ограничительные меры будут введены против тех сотрудников, которые причастны к отстранению российской сборной от ОИ-2018. Об этом газете «Известия» рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

В настоящий момент определяется круг лиц, причастных к отстранению сборной РФ.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», — сказал сенатор.

Источники «Известий» уточнили, что речь идет «о почти десятке человек», а также добавили, что среди них есть граждане США и Великобритании.

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Россия займется WADA после Олимпиады