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Минфин опроверг информацию о повышении НДФЛ до 15%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Замглавы российского финансового ведомства Илья Трунин заявил, что в министерстве не обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15%. 

Как сообщает «Газета.ру», в кулуарах Гайдаровского форума Трунин отметил, что в Минфине не обсуждали повышение ставки. «Мне про это неизвестно», — подчеркнул замминистра Трунин.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента России просчитывает увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после президентских выборов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что «не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства».

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