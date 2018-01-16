Минфин опроверг информацию о повышении НДФЛ до 15%

Замглавы российского финансового ведомства Илья Трунин заявил, что в министерстве не обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15%.

Как сообщает «Газета.ру», в кулуарах Гайдаровского форума Трунин отметил, что в Минфине не обсуждали повышение ставки. «Мне про это неизвестно», — подчеркнул замминистра Трунин.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента России просчитывает увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после президентских выборов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что «не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства».