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Минфин отрицал свое участие в планах повышения подоходного налога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В министерстве финансов России отрицали наличие у ведомства планов повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается и Минфин такое не предлагает», — сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что «не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства», уточняет ТАСС.

15 января в российских СМИ появились сообщения со ссылкой на источники, что в целях увеличения финансирования социальных программ власть может пойти на повышение ставки НДФЛ до 15%.

Как писал iz.ru, в конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала и освободить бизнесменов, переводящих свои фирмы в Россию из-за рубежа, от выплаты 13-процентного налога.

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