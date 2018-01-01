Россиян освободили от просроченной задолженности по налогам

В России с 1 января вступил в силу закон, освобождающий граждан страны и индивидуальных предпринимателей от уплаты долгов по налогам. Налоговая амнистия проведена по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Речь идет об имущественных долгах, которые образовались до 1 января 2015 года. По оценке главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, россиян освободили от уплаты более 150 млрд рублей.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то их освободят от уплаты долгов по страховым взносам, которые образовались к началу 2017 года. Закон затронет тех предпринимателей, которые зарегистрировали ИП, однако не смогли запустить бизнес, передает ИА REGNUM.

Как писал портал iz.ru, 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции обратил внимание на ряд неэффективных налогов и предложил «решить проблему накопленной налоговой задолженности граждан».