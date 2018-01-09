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Новый способ стимулирования чиновников озвучил Минфин

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Премиями и угрозой сокращения предлагает Минфин стимулировать госслужащих. Соответствующий проект постановления правительства о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти размещен на портале проектов нормативных актов.

В Минфине полагают, что после сокращения численности чиновников высвободившиеся средства можно направить на премии, таким образом, материально стимулируя госслужащих. Проектом постановления предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год.

Эти меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности госорганов, оптимизации штата и дальнейшего развития госслужбы в РФ, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что на госслужбе фиксируют меньше взяточничества. За январь–ноябрь 2017-го количество таких преступлений сократилось на 40%, подсчитали в МВД. 

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