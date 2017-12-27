Чиновников в Новом Уренгое наказали после речи школьника в бундестаге

Дисциплинарные взыскания получили четыре чиновника администрации Нового Уренгоя после проверки по итогам выступления ученика городской гимназии Николая Десятниченко в немецком бундестаге, который рассказал, что посетил «захоронения солдат вермахта» вблизи Копейска в Челябинской области, где «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать». Об этом сообщили в информационно‐аналитическом управлении муниципалитета, передает «РИА Новости».

Выговор в администрации Нового Уренгоя был объявлен заместителю, курирующему социальную политику. Замглавы по внутренней политике было вынесено предупреждение, начальник и заместитель начальника информационно-аналитического управления получили дисциплинарные взыскания, уточняет BFM.RU.

Ранее выступление мальчика в бундестаге в ноябре этого года вызвало широкий общественный резонанс, школьник подвергся критике, звучали даже обвинения в его сочувствии к нацистам.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают неверным обвинять школьника в пропаганде нацизма. По словам Пескова, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не «заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества».

Напомним, ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин заявил, что Николай Десятниченко похудел на 7 кг в результате травли после своего выступления в бундестаге.