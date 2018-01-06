Прямой эфир

Чиновники стали реже попадаться на взятках

В 2017 году было зарегистрировано 6 тыс. коррупционных преступлений на государственной и муниципальной службе
0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На госслужбе фиксируют меньше взяточничества. За январь–ноябрь 2017-го количество таких преступлений сократилось на 40%, подсчитали в МВД. Эксперты связывают тенденцию с тем, что чиновники стали бояться идти на риск после резонансных коррупционных дел. 

Взяточникам дали по рукам
Борьба с коррупцией в 2017 году вышла на новый уровень

В 2017 году уменьшилось количество преступлений, связанных со взяточничеством на госслужбе и в органах местного самоуправления. Об этом свидетельствует статистика МВД за январь–ноябрь 2017-го, с которой ознакомились «Известия». За 11 месяцев зарегистрировано 6 тыс. таких преступлений, это на 40% меньше, чем за тот же период 2016-го. 

Дачу и получение взяток, а также посредничество в них среди чиновников Уголовный кодекс относит к преступлениям «против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления». При этом почти в каждом четвертом случае (24%) выявляются взятки в крупном и особо крупном размере.

По ст. 290 Уголовного кодекса РФ крупной считается взятка, сумма которой превышает 150 тыс. рублей, особо крупной — более 1 млн рублей.

Приговор в новом году
Дело Алексея Улюкаева вышло на финишную прямую, но до окончательного решения еще далеко

Резкое снижение количества таких преступлений эксперты связывают с активной борьбой с коррупцией в стране.

— Судьи стали выносить жесткие приговоры. Им придают широкую огласку. Глядя на то, как на реальные сроки осуждают высокопоставленных чиновников, другие, в том числе на более низком уровне, стали бояться брать взятки, — сказал «Известиям» член адвокатской палаты Москвы Роман Волков.

В числе последних громких коррупционных скандалов — дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 15 декабря суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей, признав виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На скамье подсудимых сейчас экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, а также его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, сенатор — представитель от правительства Коми Владимир Торлопов. Их обвиняют в получении взяток на 198 млн рублей, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и т.д.

По версии следствия, они похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также незаконно завладели 67 млн рублей ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». Общий ущерб от действий обвиняемых следствие оценило в 3,3 млрд рублей. Слушания по делу должны были начаться 19 декабря, но Замоскворецкий суд Москвы перенес их на 27 декабря. 

За губернаторами усилят антикоррупционный контроль
В управлении администрации президента по вопросам противодействия коррупции разрабатывают рекомендации для новых глав субъектов

Также идет судебный процесс над экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, который был задержан в июне 2016-го при получении взятки €400 тыс., своей вины он не признает. Под домашним арестом — бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, которого обвиняют в получении взятки на сумму 139 млн рублей, под следствием находятся еще ряд губернаторов. 

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Владислав Гриб отметил, что взяточничество — «одно из самых простых, эффективных, но и самых опасных средств обогащения» для госслужащих. Проблема носит массовый характер, в том числе на низовом уровне, где у чиновников низкие зарплаты. 

— Но там зачастую решаются многие вопросы и есть взаимодействие с гражданами. Также бывает, когда сами граждане уговаривают взять взятку за какое-то действие или бездействие. Для многих это нормальное явление, — заявил Владислав Гриб.

По словам эксперта, нужно максимально широко внедрять госуслуги в электронном виде, чтобы граждане даже не знали, кто из чиновников решает их вопрос.

В МВД России не смогли оперативно предоставить комментарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против экс-главы Коми Гайзера
Экс-губернатор Белых сравнил себя в суде с Деточкиным

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017