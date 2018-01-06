Чиновники стали реже попадаться на взятках

На госслужбе фиксируют меньше взяточничества. За январь–ноябрь 2017-го количество таких преступлений сократилось на 40%, подсчитали в МВД. Эксперты связывают тенденцию с тем, что чиновники стали бояться идти на риск после резонансных коррупционных дел.

В 2017 году уменьшилось количество преступлений, связанных со взяточничеством на госслужбе и в органах местного самоуправления. Об этом свидетельствует статистика МВД за январь–ноябрь 2017-го, с которой ознакомились «Известия». За 11 месяцев зарегистрировано 6 тыс. таких преступлений, это на 40% меньше, чем за тот же период 2016-го.

Дачу и получение взяток, а также посредничество в них среди чиновников Уголовный кодекс относит к преступлениям «против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления». При этом почти в каждом четвертом случае (24%) выявляются взятки в крупном и особо крупном размере.

По ст. 290 Уголовного кодекса РФ крупной считается взятка, сумма которой превышает 150 тыс. рублей, особо крупной — более 1 млн рублей.

Резкое снижение количества таких преступлений эксперты связывают с активной борьбой с коррупцией в стране.

— Судьи стали выносить жесткие приговоры. Им придают широкую огласку. Глядя на то, как на реальные сроки осуждают высокопоставленных чиновников, другие, в том числе на более низком уровне, стали бояться брать взятки, — сказал «Известиям» член адвокатской палаты Москвы Роман Волков.

В числе последних громких коррупционных скандалов — дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 15 декабря суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей, признав виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На скамье подсудимых сейчас экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, а также его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, сенатор — представитель от правительства Коми Владимир Торлопов. Их обвиняют в получении взяток на 198 млн рублей, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и т.д.

По версии следствия, они похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также незаконно завладели 67 млн рублей ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». Общий ущерб от действий обвиняемых следствие оценило в 3,3 млрд рублей. Слушания по делу должны были начаться 19 декабря, но Замоскворецкий суд Москвы перенес их на 27 декабря.

Также идет судебный процесс над экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, который был задержан в июне 2016-го при получении взятки €400 тыс., своей вины он не признает. Под домашним арестом — бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, которого обвиняют в получении взятки на сумму 139 млн рублей, под следствием находятся еще ряд губернаторов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Владислав Гриб отметил, что взяточничество — «одно из самых простых, эффективных, но и самых опасных средств обогащения» для госслужащих. Проблема носит массовый характер, в том числе на низовом уровне, где у чиновников низкие зарплаты.

— Но там зачастую решаются многие вопросы и есть взаимодействие с гражданами. Также бывает, когда сами граждане уговаривают взять взятку за какое-то действие или бездействие. Для многих это нормальное явление, — заявил Владислав Гриб.

По словам эксперта, нужно максимально широко внедрять госуслуги в электронном виде, чтобы граждане даже не знали, кто из чиновников решает их вопрос.

В МВД России не смогли оперативно предоставить комментарий.