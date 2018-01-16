Песков заявил об отсутствии каких-либо решений Путина по НДФЛ

Президенту России Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву делались разные предложения экспертов по мерам относительно возможного повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%, однако никаких решений на этот счет не принималось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никаких решений пока не принималось. Вы знаете, что существует целый рад предложений от разных экспертов, исследовательских центров, все они доводились до главыправительства и президента. Но каких-либо решений сейчас не принималось», — приводит ТАСС заявление Пескова.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента России в рамках увеличения бюджетных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру рассматривает возможность повышения НДФЛ до 15%, чтобы компенсировать расходы бюджета и повысить выполнение социальных обязательств.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что «не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства».

Между тем замглавы Минфина Илья Трунин заявил, что в министерстве не ведется каких-либо обсуждений повышения ставки НДФЛ.