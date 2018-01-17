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В Совфеде указали на вмешательство Вашингтона в выборы президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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США оказывают прямое и грубое вмешательство в ход выборов президента РФ, заявил на заседании верхней палаты парламента глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

«Из Вашингтона уже поименно навязывают «правильных» кандидатов в президенты России либо предлагают бойкот самих выборов», — отметил сенатор.

«Это прямое и грубое вмешательство в наши дела», — констатировал глава профильной комиссии.

Позже в беседе с журналистами Климов уточнил, что к бойкоту призывает «Радио Свобода», сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, ранее МИД России аналогично оценил ряд заявлений Госдепартамента США.

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