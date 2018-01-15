Социологи выяснили мнение россиян о легитимности президентских выборов

Почти две трети россиян уверены в открытой, честной и легитимной борьбе между кандидатами на пост главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«64% уверены, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто», — отмечается в докладе. При этом 34% респондентов считают, что предстоящие выборы пройду честно, 46% опрошенных предполагают незначительные нарушения, «которые не окажут влияния на общий итог выборов–, а 17% уверены, что результаты будут серьезно искажены.

По результатам еще одного рейтинга ВЦИОМа, 67% россиян решительно намерены прийти на голосование 18 марта, из них более 80% заявили, что отдадут свой голос за нынешнего президента России Владимира Путина.