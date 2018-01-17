Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа превосходное, его организм работает стабильно, однако главе Белого дома не мешало бы больше спать, заявил врач президентской администрации Ронни Джексон на пресс-конференции после медобследования главы государства.

По словам врача, Трамп полностью годен к исполнению своих обязанностей, нет никаких сомнений, что глава государства сможет без проблем исполнять эти обязанности до конца полномочий, передает ТАСС.

Джексон сообщил, что рост Дональда Трампа составляет примерно 190 см, он весит 108 кг, но «хотел бы похудеть на 5-7 кг».

«В состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту. У президента зафиксировано артериальное давление 122/74. Острота зрения — 20/30 (показатель по таблице Снеллена, то есть небольшая близорукость), никаких глазных патологий не обнаружено», — сказал врач.

Сердечно-сосудистая система президента «работает нормально, он энергичен», сказал Джексон. У Трампа также нет проблем с зубами, легкими и кожей, президент не употребляет спиртного, не курит и любит играть в гольф.

Джексон рекомендовал Трампу больше спать, так как глава государства чаще всего спит «всего по 5-6 часов», а при длительных поездках принимает снотворное. Кроме этого, Трампу рекомендовано больше заниматься физическими упражнениями.

Президент США, по словам врача, ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний, а также препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола.

Напомним, медицинское обследование состоялось 12 января в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида. Тогда же была распространена первая информация о состоянии здоровья главы Белого дома.