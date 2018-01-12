Трамп уверен в состоянии своего здоровья

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет очень удивлен, если предстоящий медосмотр выявит у него какие-либо проблемы со здоровьем.

«Я думаю, что всё пройдет хорошо... Я очень удивлюсь, если что-то будет не так», — приводит его слова ТАСС.

Он пошутил, что лучше бы всё прошло хорошо, иначе «это расстроит фондовые биржи».

Обследование Трампа в качестве главы государства состоится в госпитале Walter Reed в пятницу, 12 января. Это стандартная практика со времен 37-го президента США Ричарда Никсона (1913–1994). Врачи должны будут поставить подписи под заключением о том, что состояние здоровья Трампа позволяет ему исполнять свои служебные обязанности. Однако проходить обследование у психиатра он не будет.

Известно, что хозяин Белого дома не пьет алкоголь и не курит, зато любит играть в гольф.