Белый дом отрицает необходимость осмотра Трампа у психиатра

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего планового медицинского обследования в госпитале Walter Reed не будет проходить осмотр у психиатра, сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли.

«Нет, он здоров как бык», — сказал он в ответ на соответствующие вопросы, указывает «Интерфакс».

Вопросы о душевном здоровье американского лидера были спровоцированы отрывками из книги журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», релиз который назначен на 9 января. Писатель утверждает, что Трамп не может занимать свой пост из-за интеллектуальных способностей и психического состояния.

Еще до выпуска хозяин Белого дома назвал эту книгу полной фантазии.