Допрос Трампа может состояться в ближайшие недели

В течение ближайших недель может состояться допрос президента США Дональда Трампа по делу о его «связях с Россией». Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Ожидается, что допрос будет проведен лично спецпрокурором по данному делу Робертом Мюллером. По данным источника, Трамп не боится дать показания, касающиеся дела о мнимом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года.

Ранее стало известно, что юристы Трампа обсуждают возможность его допроса специальным прокурором Мюллера. Они пытаются выяснить, будет ли Мюллер напрямую допрашивать Трампа или президент США сможет дать показания в письменном виде.