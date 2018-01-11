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Трамп разыгрывает ужин в честь годовщины инаугурации

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп устроил лотерею, призом в которой будет праздничный ужин с ним в честь годовщины его инаугурации. Такие SMS получили сторонники американского лидера.

«Присоединяйтесь ко мне за ужином с моими друзьями и семьей в честь первой годовщины нашей исторической инаугурации», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Победители — двое «замечательных американцев» — получат приглашение на вечеринку в Палм-Бич в штате Флорида, где у Трампа есть собственный дворец.

Для участия в розыгрыше нужно быть гражданином США и пожертвовать как минимум $3 на политическую деятельность президента.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.

Подобные розыгрыши хозяин Белого дома устраивает не первый раз. Так, в октябре прошлого года сторонники Трампа могли выиграть ужин с ним в Далласе. Условия для участия в конкурсе были аналогичные.

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