Владимир Путин встретится с доверенными лицами

Кандидат в президенты Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами. Информацию о подготовке мероприятия «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В избирательном штабе Владимира Путина уточнили, что точная дата встречи пока не определена. Не исключено, что по аналогии с президентской кампанией 2012 года она может состояться уже на следующий день после регистрации полного списка доверенных лиц — он будет сформирован до конца января.

Встреча Владимира Путина с его доверенными лицами, согласно действующему законодательству, пройдет в нерабочее время. Информацию о будущем мероприятии «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, отвечающий за работу с доверенными лицами, сообщил «Известиям», что «пока дата встречи не определена».

В ходе президентской избирательной кампании 2012 года Владимир Путин также проводил встречу с доверенными лицами. Мероприятие состоялось 7 февраля — на следующий день после того, как Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список доверенных лиц кандидата. В ходе беседы глава государства ответил на вопросы и предложения участников мероприятия.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов заявил «Известиям», что встреча президента с доверенными лицами действительно готовится, однако назвать приблизительные сроки этого мероприятий он не смог, отметив, что дата встречи будет зависеть от графика президента.

— В соответствии с законом мы сейчас готовим второй список доверенных лиц. Напомню, первый состоит из 259 фамилий. Всего по закону у кандидата может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем заполнить этот перечень. Он будет представлен на рассмотрение самого кандидата, — рассказал «Известиям» Андрей Кондрашов.

Ранее Александр Румянцев сообщал, что список доверенных лиц Владимира Путина будет сформирован до конца

января. Первая часть этого перечня была зарегистрирована Центризбиркомом 12 января. Вошедшие в него 259 человек представляют самые разные сферы деятельности. Так, в число доверенных лиц вошли композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, кинорежиссер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, певцы Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель проекта «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, глава исполкома «Общероссийского народного фронта» Алексей Анисимов, космонавт Сергей Крикалев, музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, актер театра и кино Михаил Пореченков, руководитель корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

По словам Александра Румянцева, на попадание в список доверенных лиц президента претендовали около 600 человек, из которых в итоге будет выбрано порядка 500 граждан. В 2012 году у кандидата Владимира Путина было 548 доверенных лиц.

Согласно действующему избирательному законодательству, доверенные лица кандидата в президенты могут вести агитацию в пользу назначивших их кандидатов, участвовать в публичных мероприятиях в их поддержку, заверять подписные листы, необходимые для регистрации кандидата, а также присутствовать на заседаниях избирательных комиссий.