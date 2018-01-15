Навстречу людям

В воскресенье, 14 января, сотни общественных приемных партии «Единая Россия» по всей стране открыли свои двери для сборщиков подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ. Площадки работали в 85 регионах. В результате количество подписей значительно превысило необходимый минимум. Подробности — в материале портала iz.ru.

Кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовала 5 января. По закону кандидат-самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тыс. подписей, причем в одном регионе их количество не должно превышать 7,5 тыс. Уже к вечеру субботы, 13 января, за Путина свои голоса отдали почти 540 тыс. человек, что примерно в полтора раза больше необходимого. Такую цифру озвучил пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты Андрей Кондрашов.

ЕР Сбор подписей в Санкт-Петербурге Фото: пресс-служба «Единой России»

Тем не менее народ продолжает идти, и к этому желанию людей выразить свою гражданскую позицию следует относиться с уважением. «Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям», — отметил Кондрашов. Его слова приводит «РИА Новости». Штабом было принято решение в срочном порядке допечатать еще 20 тыс. подписных листов на 200 тыс. подписей. Все дополнительные расходы будут покрываться за счет избирательного фонда кандидата.

Особенно много желающих в выходные дни, поскольку у людей есть свободное от работы время и стремление принять непосредственное участие в судьбоносных для страны решениях. Во всех российских регионах действует более 600 точек, однако этого явно недостаточно. Именно поэтому руководство партии «Единая Россия» приняло решение предоставить свои региональные общественные приемные на один день в распоряжение волонтеров. Все они были открыты с 9 до 19 часов.

«По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах. О приемных люди знают — они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина, имеют возможность это сделать сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех», — сообщила порталу iz.ru председатель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

ЕР Сбор подписей в Хабаровске Фото: пресс-служба «Единой России»

Следует отметить, что на данный момент речь идет исключительно о технической помощи, поскольку партия не участвует напрямую ни в сборе подписей, ни в агитации за кандидата-самовыдвиженца. То и другое — задача сборщиков, волонтеров и активистов. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Мы никого не заставляем и не агитируем приходить на пункты сбора подписей. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя», — рассказал Турчак.

Тем не менее подобное решение партийного руководства вполне объяснимо. Во-первых, среди тех, кто отдал или намерен отдать свои голоса в пользу Путина, много единороссов всех уровней. В частности, Андрей Турчак пришел в приемную партии в Санкт-Петербурге, а заместители секретаря генсовета Евгений Ревенко и Сергей Железняк отдали свои подписи в Москве, Ольга Баталина — в саратовской приемной партии. Во-вторых, «Единой России» как партии отводится ключевая роль в избирательной кампании. Повсеместно руководителями технологических штабов на федеральном и региональном уровнях станут именно представители «ЕдРа».

В частности, известно, что руководитель ЦИК «Единой России» Александр Борисов будет работать заместителем руководителя федерального технологического штаба. Заместителем руководителя регионального блока станет замруководителя ЦИК партии Андрей Парфенов, организационного — замруководителя исполкома партии Максим Жаворонков, блока по работе с молодежью — председатель координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов.

ЕР Жители Симферополя в пункте сбора подписей Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

По словам Турчака, то, что единороссы получили «корневые» посты в структурах по организации президентской кампании, говорит о доверии действующего президента к партии, а также о большом профессиональном опыте и высоком уровне компетенции кадров для успешной работы в технологических штабах. Следует отметить, что значительная часть доверенных лиц Путина также состоит в партии. По сути, «Единая Россия» является выразителем политических интересов путинского большинства.

Выборы президента России намечены на 18 марта. Избирательная кампания официально стартует 17 февраля и продлится ровно месяц. По данным опроса ВЦИОМа, результаты которого были опубликованы 11 января, более 80% россиян намерены отдать свои голоса за Владимира Путина.