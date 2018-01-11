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Члены «Единой России» вошли в штаб Владимира Путина

Партийные функционеры центрального исполкома партии займут должности в аппарате предвыборного штаба главы государства
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Фото: ТАСС/Исакова Анна
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Заместителем руководителя аппарата предвыборного штаба Владимира Путина станет глава исполкома «Единой России» Александр Борисов. Еще одним замом будет глава управления финансово-хозяйственного обеспечения ЕР Наталья Орлова. Об этом «Известиям» сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. 

Предвыборный штаб Путина будет полностью сформирован за 3–4 дня

Кроме Александра Борисова и Натальи Орловой должности в аппарате штаба получат еще три единоросса: замглавы центрального исполнительного комитета (ЦИК) ЕР Андрей Парфенов (он, как и в партии, будет отвечать за региональную работу), первый замглавы ЦИК ЕР Максим Жаворонков (он займется оргработой) и председатель координационного совета «Молодой гвардии «Единой России» Денис Давыдов, который станет  соруководителем молодежного направления работы штаба.

— Если по закону будет необходимо взять отпуск, я готов это сделать за свой счет, так как работать в структуре штаба я намерен на добровольных началах, — заявил «Известиям» Александр Борисов.

— Участие единороссов в работе аппарата предвыборного штаба Владимира Путина в его региональных отделениях будет схоже с федеральной. Однако возможность занять должность заместителя главы регионального аппарата предвыборного штаба будет не только у руководителей исполкомов, но и у других видных и политически опытных партийцев, — добавил Андрей Турчак.

При этом секретарь генсовета ЕР уточнил, что единороссы с выборными должностями, в том числе депутаты разного уровня, не будут входить в организационные структуры предвыборных штабов.

— Участие партии в работе предвыборного штаба на этом не закончится. В рамках «Единого дня сбора подписей» в поддержку самовыдвижения действующего главы государства, партийные общественные приемные предоставят сборщикам подписей, — заявил Андрей Турчак.

По его словам, акция «Единого дня сбора подписей» будет неформальной и должна по сути напоминать флешмоб.

— Будет работать около 3 тыс. общественных приемных партии по всей стране, с 9 утра до 7 вечера 14 января любой граждан сможет оставить подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, — рассказал «Известиям» Андрей Турчак.

Ранее на заседании президиума генсовета ЕР единороссы приняли план по информационной и организационной, не противоречащей закону деятельности по поддержке самовыдвижения Владимира Путина.

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