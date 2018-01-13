Прямой эфир
Сюжет:

Предвыборный штаб Путина допечатает дополнительные подписные листы

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина допечатает дополнительные подписные листы на 200 тыс. подписей. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. 

«Несмотря на то что в ЦИК мы можем сдать не более 315 тыс. подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину», — цитирует его ТАСС

По словам пресс-секретаря, штаб принял решение допечатать 20 тыс. подписных листов. Их хватит на 200 тыс. подписей граждан. Он также отметил, что листы изготовят за счет избирательного фонда кандидата.

К настоящему моменту количество собранных подписей в поддержку Путина превысило 500 тыс. 

«На утро субботы собрано 538 тыс. 113 подписей в поддержку Путина, сбор по-прежнему идет в 267 населенных пунктах во всех субъектах РФ», — добавил Кондрашов. 

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. Это значит, что ему необходимо набрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«У вас добрые глаза, и это важно»
Путин попросил свой предвыборный штаб общаться с избирателями откровенно и доверительно
Сопредседатель избирательного штаба Путина рассказал о списке доверенных лиц


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017