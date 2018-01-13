Предвыборный штаб Путина допечатает дополнительные подписные листы

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина допечатает дополнительные подписные листы на 200 тыс. подписей. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Несмотря на то что в ЦИК мы можем сдать не более 315 тыс. подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину», — цитирует его ТАСС.

По словам пресс-секретаря, штаб принял решение допечатать 20 тыс. подписных листов. Их хватит на 200 тыс. подписей граждан. Он также отметил, что листы изготовят за счет избирательного фонда кандидата.

К настоящему моменту количество собранных подписей в поддержку Путина превысило 500 тыс.

«На утро субботы собрано 538 тыс. 113 подписей в поддержку Путина, сбор по-прежнему идет в 267 населенных пунктах во всех субъектах РФ», — добавил Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. Это значит, что ему необходимо набрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.



