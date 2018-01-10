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«У вас добрые глаза, и это важно»

Путин попросил свой предвыборный штаб общаться с избирателями откровенно и доверительно
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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«У вас добрые глаза, и это важно»
2018-01-10 21:26:30">
2018-01-10 21:26:30
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В среду вечером, скромно, без громких анонсов, в московском Гостином дворе состоялось открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Мероприятие, как подчеркивали в Кремле, не рабочее. Поэтому на встречу с сопредседателями штаба — а ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и директор центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев — Владимир Путин прибыл не как глава государства, а как претендент на этот пост, благодарный за поддержку волонтеров. Но подходить к работе с избирателями, попросил Путин, следует неформально. Потому что люди ждут прямого и доверительного общения.

Избирательный штаб кандидата в президенты разместили в Гостином дворе в центре Москвы. Площадка для Путина хорошо знакомая — именно здесь он неоднократно проводил Прямые линии. На этот раз зал оформили фотографиями с различных мероприятий, в которых принимал участие Путин, и предвыборными плакатами с лозунгами «Время идти вперед», «Время строить» и «Время быть вместе».

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Планируется, что всего в список доверенных лиц войдет 500 человек

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Первыми кандидата встретили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и директор центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Именно они стали сопредседателями предвыборного штаба. Сев за круглый стол, они обсудили с Путиным предстоящую работу. А к ней он призвал подойти без формализма.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, как Владимир Путин проведет предвыборную кампанию

— Очевидно, что люди ждут прямого общения, а чтобы оно состоялось, нужно работать эффективно, полезно, откровенно и доверительно, — сказал президент. Путин поставил задачу штабу: не только «вызвать доверие», но и донести до потенциального избирателя главный тезис. А именно — «готовность к любым шагам, которые пойдут на пользу Отечеству, пойдут на пользу нашим гражданам и будут рассчитаны не на среднесрочную, а на длительную историческую перспективу».

Сборщики подписей, дождавшиеся Путина в фойе, рассказали президенту, что граждане активно откликаются и ставят свои автографы в его поддержку. По их словам, такое желание изъявляли даже иностранцы, однако их подписи принимать нельзя. Именно о такой, корректной, работе Путин и попросил волонтеров.

— Действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей, чтобы всё было корректно, чтобы не было никаких нарушений, — подчеркнул он.

В завершение встречи волонтеры подарили главе государства толстовку с логотипом предвыборного штаба.

— Она останется вам как память об этой предвыборной кампании, — пояснили они.

Однако возможности надеть подарок у Путина не будет — это стало бы нарушением правил агитации на выборах.

— Носить не буду, но на память, — сказал он. И покидая штаб, заметил:

— У вас добрые глаза, и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни.

 Доверенные лица

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Елена Шмелева будет отвечать за информационную политику, Сергей Когогин — за финансовые вопросы, а Александр Румянцев — взаимодействие с доверенными лицами

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Александр Румянцев сообщил журналистам, что список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина будет сформирован до конца января.

— Я передал список. Первый этап — это 264 человека, по которым уже сделана вся документальная проверка, — сказал он. — Остальные все в работе. Всего собрано около 600 представлений, идет отбор.

Сопредседатель избирательного штаба Путина рассказал о списке доверенных лиц

Позднее сопредседатель предвыборного штаба пояснил «Известиям», что по сравнению с 2012 годом, когда в России состоялись предыдущие выборы президента, список был скорректирован. Появилось много новых лиц. Однако по-прежнему часть отдана известным людям, среди них — руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, директор Большого театра Владимир Урин, фигурист Евгений Плющенко, руководитель театра «Современник» Галина Волчек, боксер Александр Поветкин, гимнаст Алексей Немов, хоккеист Александр Овечкин и тренер по фигурному катанию на коньках Тамара Москвина.

Первую часть списка, переданную 10 января Владимиру Путину, направят в ЦИК России. Планируется, что всего в этот перечень войдет 500 человек.

Выйдет в Сеть

В городах РФ стартовал сбор подписей избирателей в поддержку Путина

Скоро в штабе появится круглосуточный call-центр для связи со всеми регионами России. Уже сейчас для членов штаба устраивают юридические мастер-классы. Сопредседатели не исключили, что в Сеть выйдет и сам кандидат. Во всяком случае, от его имени появятся страницы в социальных сетях и Telegram-канал.

— Думаю, да. Все каналы будут, — сказала Елена Шмелева.

Александр Румянцев отметил, что аккаунты кандидата могут быть созданы в Twitter, Facebook и других популярных соцсетях.

— Всё будет, абсолютно, — заверил он.

Уже сейчас сопредседатели штаба распределили между собой роли в кампании. Так, Елена Шмелева будет отвечать за информационную политику, Сергей Когогин — за финансовые вопросы, а Александр Румянцев — взаимодействие с доверенными лицами. При этом все они выразили уверенность, что Владимир Путин одержит победу уже в первом туре.

Визит Владимира Путина в избирательный штаб
В среду, 10 января, Владимир Путин посетил свой избирательный штаб, расположенный в Гостином Дворе в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
Во время визита Владимира Путина волонтеры проверяли данные, внесенные в подписные листы в поддержку его кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018-го. На фото: Владимир Путин с волонтерами
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
В ходе посещения действующим российским лидером избирательного штаба также стали известны имена трех сопредседателей организации
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
Сопредседателями организации назначены руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин (первый слева) и директор Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев (крайний справа)
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
Руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, назначенная одним из сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
Подписные листы, заполненные в поддержку Владимира Путина, сейчас поступают в штаб со всей России
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
Владимир Путин общается с сотрудниками и волонтерами избирательного штаба
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Визит Владимира Путина в избирательный штаб
О своем намерении участвовать в будущих президентских выборах Владимир Путин объявил в начале декабря 2017-го, позднее в ходе большой пресс-конференции российский лидер рассказал, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

— Любой штаб всегда рассчитывает на победу своего кандидата в борьбе. Мы, конечно, рассчитываем, что он победит в первом туре, — подчеркнул Александр Румянцев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017-го.

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