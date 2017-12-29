Главные выборы страны

2017 год завершается самым главным событием предстоящего политического сезона — официальным стартом кампании по выборам президента России, которые пройдут в марте 2018-го. «Известия» вспомнили инициативы и решения, которые изменили ход событий в уходящем году.

Критерии для губернаторов

Главным внутриполитическим результатом уходящего года стали новые подходы к отбору людей на высокие государственные посты, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, появились новые тенденции в ротации губернаторского корпуса, констатировала заведующая лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

— Такие обновления у нас периодически бывали, но сейчас прозвучал четкий сигнал о том, что эпоха герметичности политических элит заканчивается. Появились более четкие требования к компетенциям людей, которые становятся исполняющими обязанности или избранными губернаторами, — отметила эксперт.

По ее словам, хотя среди назначенцев встречаются и возрастные политики, ставка всё же делается на молодых кандидатов с управленческим опытом.

Этим критериям действительно отвечает большинство новых региональных руководителей. Например, получившие посты в 2017 году врио губернаторов Орловской и Новосибирской областей —38-летний Андрей Клычков и 46-летний Андрей Травников, а также их коллеги из Самарской и Нижегородской областей — 47-летний Дмитрий Азаров и 40-летний Глеб Никитин.

Управленцы, назначенные ранее, такие как Александр Цыденов в Бурятии или Максим Решетников в Пермском крае, подтвердили свои полномочия по итогам сентябрьских выборов.

— Появились молодые технократы, которые показали, что они не только специалисты по эффективным управленческим и экономическим решениям, но и политики, которые идут на выборы, обращаются к избирателям и получают вполне себе достойные результаты, — сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Новые лифты для управленцев

Одновременно власть ищет и новые лифты для свежих кадров, подчеркнула Валерия Касамара. Один из примеров — конкурс «Лидеры России» на платформе «Россия — страна возможностей». Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко ранее заявлял, что конкурс направлен на поиск и поддержку «молодых, но состоявшихся управленцев».

— По результатам предварительного отбора понятно, что это не чьи-то ставленники, а люди, которые благодаря своим знаниям и навыкам смогли преодолеть отборочные этапы, — говорит Валерия Касамара.

Необходимость в новых лифтах назрела давно, согласен гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

— Архаизация политической системы очень приятна элите, но совершенно не адекватна ситуации и несет в себе обещание близкого краха системы, — заявил он. — Поэтому нужно создать новые каналы прихода энергичных, активных, мотивированных людей не просто в политику, а на ключевые посты.

Борьба с коррупцией на министерском уровне

Антикоррупционная кампания продолжается в стране не первый год, но теперь она вышла на принципиально новый уровень. В апреле в отставку отправились губернатор Удмуртии Александр Соловьев и глава Марий Эл Леонид Маркелов — оба были арестованы по обвинению во взятках. Заведены дела и на нескольких вице-губернаторов.

Но самым громким событием кампании стал приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. В течение года звучали различные прогнозы относительно исхода дела: СМИ и эксперты не исключали условного наказания или даже оправдательного приговора. В декабре экс-министра признали виновным в получении взятки на сумму $2 млн, суд приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 млн рублей.

Валерий Федоров напомнил, что тему коррупции пытались активно использовать для критики действующей власти антисистемные силы.

— Но власть эту тему явно перехватила, то есть показала способность самой бороться с коррупцией, невзирая на чины, звания и заслуги, — подчеркнул эксперт.

Смена партийных лидеров

Буквально через несколько дней после приговора бывшему министру в России официально стартовала президентская кампания. На участие в ней претендуют в том числе и несколько новичков. Например, телеведущая Ксения Собчак, которая рассчитывает на либеральный и протестный электорат и собирается идти кандидатом от партии «Гражданская платформа».

На левом фланге тоже перемены. Вместо лидера КПРФ Геннадия Зюганова кандидатом от партии станет директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.

— Сейчас мы видим начало создания новой конфигурации на партийно-политическом поле, — уверен гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Он также обратил внимание и на отказ «Справедливой России» выдвигать своего кандидата в президенты. Теперь место «эсеров» на выборах 2021 года займет «кто-то другой», считает эксперт.

— Выдвижение Грудинина вместо Зюганова — это некий симптом, что дальше так невозможно, это свидетельство некоторого внутрипартийного кризиса. Думаю, сразу после выборов президента вопрос о новом лидере партии встанет на повестку дня, — заявил политолог Константин Костин.

То же самое, по его словам, касается и ЛДПР.

— Очевидно, что для Владимира Вольфовича это последние президентские выборы. И здесь ситуация даже более сложная и трагичная, чем у коммунистов, потому что ЛДПР — это во многом персональная партия, — пояснил Константин Костин.

Программа Владимира Путина

Решение главы государства участвовать в президентских выборах эксперты относят к числу главных событий года.

— Это, безусловно, главные выборы страны. От их результата и от того, как они пройдут, зависит жизнь всех граждан в течение следующих шести лет, — отметил Константин Костин.

О своем решении глава государства объявил 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Позже, на традиционной большой пресс-конференции стало известно, что Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем.

— Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране — в партии, в общественные организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверят мне, — добавил тогда глава государства.

— Для 75% наших граждан-сторонников президента его участие в выборах — крайне важный фактор и главный стимул для проявления политической активности, — заключил в связи с этим предправления ФоРГО.

Молодежь в фарватере

В 2017 году политики, общественники и чиновники по-новому взглянули на молодое поколение россиян. Партии и общественные движения начали развивать свои молодежные структуры, Росмолодежь — проводить форумы. Особое внимание обратили на волонтеров — людей, которые на добровольных началах помогают гражданам во всех сферах жизни. 2018-й был объявлен Годом волонтера в России.

В октябре в России прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который посетил Владимир Путин. Он говорил с участниками о перспективных отраслях, конкурентоспособности и морально-нравственной составляющей любого дела.

— Молодежь наконец-то полноценно оказалась в фарватере внутренней политики, — уверена Валерия Касамара. — В политическом дискурсе появились четкие установки, адресованные молодежи: вы должны брать на себя ответственность, пытаться что-либо делать, страна в ваших руках.

Ориентированные на молодежь мероприятия являются сигналом, что руководство страны систематически уделяет внимание работе с молодежью, прививает им правильные ценности, считает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

— Кроме того, происходит прямая коммуникация политических элит с представителями молодежных групп. И постепенно во властную повестку входят вопросы, которые актуальны для молодых граждан, — заключил эксперт.