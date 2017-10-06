Мэр Вологды возглавил Новосибирскую область

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 6 октября, подписал указ о назначении мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. Экс-руководитель региона Владимир Городецкий ушел в отставку по собственному желанию до окончания срока губернаторских полномочий. Новые выборы главы региона состоятся в сентябре 2018 года.

Андрей Травников родом из Череповца Вологодской области. Его карьера связана с «Северсталью»: в 1990 году он начинал трудовую деятельность электромонтером на Череповецком металлургическом комбинате (сейчас входит в состав холдинга), потом работал там же на различных должностях, в том числе гендиректором предприятия «Электроремонт» (дочерняя структура ПАО «Северсталь»). В 2010 году занял пост первого заместителя мэра Череповца, в 2012-м стал заместителем губернатора Вологодской области, в 2014 году — заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2015 года входил в президентский кадровый резерв, в ноябре 2016-го Вологодская гордума избрала его мэром города.

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий с 2000 года трижды избирался мэром Новосибирска. В 2014 году он возглавил регион — сначала в качестве назначенного президентом врио, потом как избранный губернатор. При этом оставшийся вакантным пост мэра региональной столицы занял победивший на выборах коммунист Анатолий Локоть.

В экспертной среде отставку главы Новосибирской области называют ожидаемой и безболезненной.

— Это плановая ротация губернаторского корпуса, — сказал «Известиям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. — С Городецким не было связано каких-либо скандалов, но не было связано и успехов — как экономических, так и электоральных. Будучи возрастным губернатором (в 2017 году Владимиру Городецкому исполнилось 69 лет. — «Известия»), за власть он не боролся и спокойно завершал свой срок. Но нынешняя волна ротации накрыла и Новосибирскую область, и отставка состоялась раньше окончания губернаторского срока.

Эксперт отметил, что в команде экс-главы региона не было преемственности и замену губернатору внутри области не нашли.

— Это облегчило центру принятие решения в пользу человека не из местных элит, а из совершено другого региона. Компания «Северсталь» давно выступает небольшой кузницей кадров для госуправления, но ранее это касалось родной ей Вологодской области, — заметил Туровский.

Напомним, за последние несколько недель, помимо Новосибирской области, врио губернаторов были назначены в целый ряд регионов: Самарскую область, Приморский край, Орловскую область, Красноярский край, Нижегородскую область, Дагестан, Ненецкий автономный округ.

Эти кадровые изменения стали продолжением тренда на обновление губернаторского корпуса. Ранее по итогам единого дня голосования 10 сентября новые главы субъектов Федерации были избраны в Новгородской области, Пермском крае, Рязанской области, в Бурятии, Республике Карелия, Удмуртской Республике, республиках Марий Эл и Адыгея. Большинство было выбрано путем прямого голосования, главу Адыгеи утвердило республиканское заксобрание.