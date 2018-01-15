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Начал работу предвыборный сайт Путина

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Начал работу предвыборный сайт действующего президента России Владимира Путина, который баллотируется на выборах главы государства 2018 года в качестве самовыдвиженца. 

Посетители сайта putin2018.ru и путин2018.рф могут узнать биографию Путина, ознакомиться с «дневником» его избирательной кампании и списком доверенных лиц на предстоящих выборах. 

Также на сайте доступен раздел, рассказывающий о достижениях России в период руководства Путина и планах президента на будущий президентский срок в случае избрания. 

«Сильный президент — сильная Россия», — говорится на главной странице сайта. 

Выборы президента состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru. 

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