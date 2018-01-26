Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп приказал в июне прошлого года уволить спецпрокурора по «делу РФ» Роберта Мюллера. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, Трамп отказался от увольнения после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил в этом случае уйти в отставку. Сообщается, что в американской администрации отказались комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось о намерениях юристов Трампа назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность Мюллера. Адвокат американского лидера Джей Секулов заявлял о «многочисленных проблемах с конфликтом интересов» в команде Мюллера, требующих изучения.

Портал iz.ru писал о том, что Мюллер передал юристам президента США список вопросов, которые он хотел бы поднять при общении с Трампом. Сообщалось, что спецпрокурор настаивает в форме личной беседы с главой Белого дома.

В США расследуется несколько дел по вменяемому России вмешательству в американские выборы. Белый дом и Кремль неоднократно опровергали предполагаемые связи Трампа с Москвой.