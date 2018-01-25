Трамп заявил о готовности дать показания спецпрокурору по РФ под присягой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, под присягой. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Американский лидер отметил, что «с нетерпением ожидает» проведения беседы с Мюллером.

«Я бы сделал это под присягой», — сказал Дональд Трамп.

25 января президент США заявил, что считает версию о якобы вмешательстве России в выборы в стране правдивой. Сам он при этом опроверг свою причастность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз опровергал эту информацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США — полные чушь и бред.