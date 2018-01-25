Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США

Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия вмешивалась в американские выборы, но сам он к этому не причастен.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ей, в частности, был задан вопрос: «Президент неоднократно говорил, что не было никакого сговора между его избирательным штабом и Россией. Какое значение Трамп вкладывает в слово «сговор». Имеет ли он в виду встречи между официальными лицами или речь идет об обмене информацией?»

«Президента обвиняют в том, что ему помогли победить на выборах, но это просто неправда», — ответила Сандерс.

Она отметила, что «клеветнические измышления [о сговоре] стали распространяться с целью признать его нелегитимным президентом», передает ТАСС.

По словам Сандерс, Трамп полагает, что вмешательство России в выборы 2016 года имело место, «он говорил об этом, однако это не означает, что он участвовал в этом».

«Он (Трамп. — Ред.) очень ясно дал понять, что ни он, ни кто-либо из его избирательного штаба к этому не имеют никакого отношения», — сказала пресс-секретарь.

Российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз опровергал эту информацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США — полные чушь и бред.

Трамп и его помощники также неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.