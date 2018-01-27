Спецпрокурор заслушал показания Facebook по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер встретился с сотрудниками компании Facebook в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года.

Об этом пишет журнал Wired.

По словам источника издания, Мюллер допросил как минимум одного сотрудника соцсети, который имел отношение к избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

По данным издания, Facebook сотрудничал с фирмой, которая занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в социальных сетях.

Американские СМИ неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в американских соцсетях политическую рекламу, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.

В свою очередь Трамп назвал мистификацией обвинения в адрес России о якобы влиянии на выборы в США через Facebook.