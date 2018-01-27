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Трамп заявил о наступлении лучшего момента для инвестиций в США

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что наступило лучшее время для инвестиций в американскую экономику.

«Не было лучших времен, чтобы нанимать, строить, инвестировать и расти в США, Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны», — цитирует Трампа ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что «после многих лет стагнации США снова испытывают сильный экономический рост». По его словам, малый бизнес настроен оптимистично.

Глава государства добавил, что в прошлом году власти США помогли «каждому американцу найти свой путь к американской мечте».

«Это мечта о безопасном мире, надежной работе и уверенном будущем для своих детей», — сказал он.

25 января Трамп заявил в Давосе, что верит в дальнейшее укрепление курса доллара. При этом он практически опроверг заявление министра финансов США Стивена Мнучина о пользе слабой нацвалюты для экономики.

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