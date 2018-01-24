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Доллар упал до минимума 2014 года после заявлений министра финансов США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс рубля поднялся в среду на Московской бирже по отношению к доллару на две копейки. Курс доллара составил 56,33 рубля.

К снижению курса американской валюты на несколько пунктов по отношению к мировым валютам привело заявление министра финансов США Стивена Мнучина на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что слабый доллар хорош для внутренней экономики.

Курс евро на Нью-йоркской бирже поднялся на 0,37 пункта — с $1,23 до $1,24 за единицу. Фунт стерлингов вырос на 1,07 пункта и стал торговаться на уровне $1,41. Это на 0,12 больше, чем до заявления главы американского финансового ведомства.

Индекс ICE DXY снизился на 0,5% — до 89,67 пункта. С декабря 2014 года это самый низкий показатель.

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе доллар продолжит снижение и это повлияет на финансовые рынки, сообщает телеканал «360».

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нацелен уменьшить торговый дефицит страны, используя слабый доллар.

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