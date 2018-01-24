Трамп рассказал о рецепте возрождения «великой державы» из США

Налоговая реформа сделает из США «великую державу». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, компании со всего мира, в том числе Disney, J.P. Morgan Chase и многие другие, делают громадные инвестиции в США. «Никогда не было ничего подобного... Масштабное сокращение налогов и регуляционных норм снова делает нас великой державой. Впереди еще долгий путь! Работы, работы, работы!» — написал американский лидер.

Компания The Walt Disney объявила ранее, что выплатит денежный бонус в размере $1 тыс. 125 тыс. сотрудников из-за экономии в результате налоговой реформы в США, передает «РИА Новости».

Напомним, 22 декабря прошлого года Дональд Трамп подписал закон о масштабной налоговой реформе, ключевым нововведением которой является снижение налога на прибыль корпораций с 35 до 21%. Основной задачей авторы реформы считают возврат инвестиций непосредственно в экономику США.

Ранее в среду курс американского доллара снизился на несколько пунктов по отношению к мировым валютам после заявления министра финансов США Стивена Мнучина на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что слабый доллар хорош для внутренней экономики страны.