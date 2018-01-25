Президент США Дональд Трамп верит в дальнейшее укрепление курса доллара.

Его заявление на Всемирном экономическом форуме распространил телеканал CNBC в четверг, 25 января.

«У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее», — цитирует его ТАСС.

При этом он практически опроверг заявление министра финансов США Стивена Мнучина о пользе слабого доллара для экономики.

11 января портал iz.ru сообщил, что российский рубль продолжит укрепляться как минимум до конца I квартала 2018 года на фоне растущих цен на нефть, прогнозируют эксперты.

Так, курс рубля к доллару с середины ноября 2017 года вырос примерно на 5%. Если 15 ноября в ходе торгов за американскую валюту предлагали 60,92 рубля, то на открытии торгов 10 января 2018 года доллар опустился до 56,89 рубля. В тот же день (10 января) стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent достигла $69,09 за баррель, что стало максимальным показателем с мая 2015 года.