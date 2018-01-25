Эксперт не исключил падения доллара до 53 рублей

Российская национальная валюта может укрепиться до отметки 53 рубля за 1$, заявила порталу iz.ru замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Курс доллара в четверг, 25 января, опустился ниже 56 рублей. О этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12:02 мск, стоимость американской валюты составляет 55,86 рублей (-31 копейку). Доллар теряет позиции на фоне роста мировых цен на нефть.

«Необходимо понимать, что положение российского рубля шаткое. Если мы посмотрим на динамику рубля по отношению к евро, то подобного укрепления мы абсолютно не увидим. Это говорит о том, что рубль укрепляется не за счет того, что сам становится более сильным. При очень серьезных колебаниях рубль опять может дать слабину. Пока мы предполагаем, что доллар будет продолжать снижаться. Если пара рубль–доллар опустится ниже 55,5 рублей за 1$, то есть шансы, что российская валюта укрепится до отметки 53 рубля за 1$», — сказала Кокорева.

Ужесточение внешне-кредитной политики США не влияет на укрепление доллара. Активное падение курса американской валюты вызвано заявлением министра финансов США, считает эксперт.

«Если мы посмотрим на график, то увидим, что вчера доллар очень активно снижался. Мы связываем это с заявлениями министра финансов США, который не подтвердил, что слабый доллар стимулирует развитие экономики Соединенных Штатов и в целом правительство позитивно оценивает текущую динамику доллара. Это и вызвало дальнейшее падение американской валюты», — подчеркнула Кокорева.