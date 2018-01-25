Прямой эфир

Эксперт не исключил падения доллара до 53 рублей

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская национальная валюта может укрепиться до отметки 53 рубля за 1$, заявила порталу iz.ru замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Курс доллара в четверг, 25 января, опустился ниже 56 рублей. О этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12:02 мск, стоимость американской валюты составляет 55,86 рублей (-31 копейку). Доллар теряет позиции на фоне роста мировых цен на нефть. 

«Необходимо понимать, что положение российского рубля шаткое. Если мы посмотрим на динамику рубля по отношению к евро, то подобного укрепления мы абсолютно не увидим. Это говорит о том, что рубль укрепляется не за счет того, что сам становится более сильным. При очень серьезных колебаниях рубль опять может дать слабину. Пока мы предполагаем, что доллар будет продолжать снижаться. Если пара рубль–доллар опустится ниже 55,5 рублей за 1$, то есть шансы, что российская валюта укрепится до отметки 53 рубля за 1$», — сказала Кокорева.

Ужесточение внешне-кредитной политики США не влияет на укрепление доллара. Активное падение курса американской валюты вызвано заявлением министра финансов США, считает эксперт.

«Если мы посмотрим на график, то увидим, что вчера доллар очень активно снижался. Мы связываем это с заявлениями министра финансов США, который не подтвердил, что слабый доллар стимулирует развитие экономики Соединенных Штатов и в целом правительство позитивно оценивает текущую динамику доллара. Это и вызвало дальнейшее падение американской валюты», — подчеркнула Кокорева. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доллар впервые с апреля 2017 года опустился ниже 56 рублей
Рубль продолжит укрепляться до марта
Доллар будет слабеть до конца I квартала 2018 года — вплоть до 55 рублей, прогнозируют экономисты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017