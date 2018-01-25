Трамп приехал в Давос с посланием мира и процветания

Президент США Дональд Трамп, прибывший на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос заявил, что приехал с посланием мира и процветания.

Трамп стал первым американским лидером за последние 18, посетившим ВЭФ.

«Наше настоящее послание заключается в том, что мы хотим великого процветания и настоящего мира. Если всё будет развиваться хорошо, многие люди смогут вернуться в США. Мы видим, что инвестиции огромны. Сегодня был замечательный, успешный день», –– цитирует ТАСС Трампа.

Выступление американского президента запланировано на последний день форума, 26 января.

Трамп выступит с посланием и примет участие в сессии «Глобальное влияние политики. Америка прежде всего».

Сразу после приезда Трамп отправился в зал под названием President's Meetings, где около четырех часов проводил встречи. После этого он посетил прием, на котором присутствовали главы крупнейших мировых компаний.

24 января вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал о попытках американцев «спрятаться» от делегации РФ в Давосе.