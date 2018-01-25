Прямой эфир
Сюжет:

Трамп приехал в Давос с посланием мира и процветания

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп, прибывший на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос заявил, что приехал с посланием мира и процветания.

Трамп стал первым американским лидером за последние 18, посетившим ВЭФ.

«Наше настоящее послание заключается в том, что мы хотим великого процветания и настоящего мира. Если всё будет развиваться хорошо, многие люди смогут вернуться в США. Мы видим, что инвестиции огромны. Сегодня был замечательный, успешный день», –– цитирует ТАСС Трампа.

Выступление американского президента запланировано на последний день форума, 26 января.

Трамп выступит с посланием и примет участие в сессии «Глобальное влияние политики. Америка прежде всего».

Сразу после приезда Трамп отправился в зал под названием President's Meetings, где около четырех часов проводил встречи. После этого он посетил прием, на котором присутствовали главы крупнейших мировых компаний.

24 января вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал о попытках американцев «спрятаться» от делегации РФ в Давосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин рассказал о мешающих ему спать по ночам мыслях
Дворкович рассказал о коротких встречах с американской делегацией в Давосе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017