Орешкин рассказал о мешающих ему спать по ночам мыслях

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, что качество жизни в городах России не дает ему уснуть ночью. Министр отметил, что для его повышения необходимо, чтобы талантливые люди не покидали страну.

«Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России... качество жизни крайне важно», –– цитирует «РИА Новости» ответ Орешкина на вопрос о том, какая мысль не дает ему уснуть по ночам.

24 января портал iz.ru сообщил, что Минэкономразвития ожидает достижения темпов роста российской экономики на уровне 3–3,5% «через пару лет».

«Мы хотим расти, принимая во внимание демографические вызовы, мы бы хотели расти на 3–3,5%. В течение пары лет мы достигнем этих цифр», — сказал Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.