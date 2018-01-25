Глава испанского МИДа потерял сознание на форуме в Давосе

Глава испанской дипломатии Альфонсо Дастис Кеседо потерял сознание на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Это произошло во время дебатов на полях мероприятия. Участники заседания сразу бросились помогать главе испанского МИДа, мероприятия и дискуссии были прерваны.

Кеседо на форуме в Давосе сопровождал короля Испании Филиппа VI, передает «Федеральное агентство новостей». Из-за инцидента дипломат не сопроводил монарха на ряд мероприятий. Самочувствие министра в настоящее время опасений не вызывает.

Портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию для выступления на форуме в Давосе, а председатель Еврокомиссии Юнкер отменил визит в Давос из-за болезни.

Всемирный экономический форум проводится в Давосе с 1971 года.