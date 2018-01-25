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Дворкович рассказал о коротких встречах с американской делегацией в Давосе

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Фото: Global Look Prees/Zulkarnain
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал о переговорах с инвесторами из США и о коротких встречах с представителями американской делегации в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Также он отметил, что Россия ожидает от США соблюдения принципа справедливой торговли.

«РФ надеется, что США будут придерживаться принципа справедливой торговли, а санкции несправедливы, в том числе в отношении Евросоюза», –– сказал вице-премьер.

24 января Аркадий Дворкович рассказал о попытках американцев «спрятаться» от делегации РФ в Давосе. Он отметил, что хотел встретиться с представителями делегации США для обсуждения энергетических вопросов, но американцы старательно избегают обсуждения.

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