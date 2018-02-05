ФРГ уличила КНДР в покупке запчастей для ракет через посольство в Берлине

Глава Федеральной службы защиты конституции в Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что КНДР закупает комплектующие для своих ядерной и ракетной программ через посольство в Берлине.

Как сообщает RT, глава внутренней разведки Германии рассказал, что его служба следила за представителями Северной Кореи, которые покупали запчасти. Происходило это с помощью «подпольных покупателей» и «других рынков».



Он также добавил, что когда его служба узнала об этом, то вмешалась. Однако Маасен предупредил, что это всё, что может сделать его ведомство: «Мы не гарантируем, что можем всегда это засечь и предотвратить».

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что новая ядерная доктрина США угрожает Европе и свидетельствует о перезапуске спирали гонки атомных вооружений.