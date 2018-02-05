Прямой эфир

ФРГ уличила КНДР в покупке запчастей для ракет через посольство в Берлине

0
Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Федеральной службы защиты конституции в Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что КНДР закупает комплектующие для своих ядерной и ракетной программ через посольство в Берлине.

Как сообщает RT, глава внутренней разведки Германии рассказал, что его служба следила за представителями Северной Кореи, которые покупали запчасти. Происходило это с помощью «подпольных покупателей» и «других рынков».
 
Он также добавил, что когда его служба узнала об этом, то вмешалась. Однако Маасен предупредил, что это всё, что может сделать его ведомство: «Мы не гарантируем, что можем всегда это засечь и предотвратить».

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что новая ядерная доктрина США угрожает Европе и свидетельствует о перезапуске спирали гонки атомных вооружений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о поставке КНДР оружия в Сирию
Грузовое судно из КНДР дало сигнал SOS во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017