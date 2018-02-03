СМИ сообщили о поставке КНДР оружия в Сирию

Мониторинговые агентства ООН составили отчет, исходя из которого следует, что КНДР за 2017 год якобы заработала $200 млн в обход санкций.

В докладе утверждается, что КНДР осуществляла поставки угля через Россию и Китай, а также продавала оружие в Сирию и Мьянму, передает Reuters.

В частности, по данным агентства, одна из поставок включала материалы для создания химического предприятия.

Ранее сообщалось, что Пхеньян осуществлял поставки угля в Южную Корею и Японию. При этом процесс якобы не менее трех раз осуществлялся через Находку и Холмск.

Позже официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР.