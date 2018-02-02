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Генсек ООН поблагодарил РФ за взаимодействие по Сирии

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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Россию и лично главу МИД РФ Сергея Лаврова за взаимодействие со всемирной организацией при подготовке Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Он подчеркнул, что участие ООН в мероприятии стало возможно благодаря достигнутому с российской стороной пониманию «характера и результатов встречи, а также ее вклада в женевский процесс». 

«Я хочу выразить благодарность за то, как министр иностранных дел Лавров и Российская Федерация взаимодействовали с ООН. Конгресс завершился принятием заявления, которое полностью соответствует этому взаимопониманию», — приводит ТАСС слова Гутерриша. 

Как отмечает агентство, Генсек ООН выделил в принятом по итогам конгресса заявлении три ключевых пункта, в число которых он включил подтверждение необходимости построения инклюзивного сирийского государства и договоренность о создании под эгидой ООН конституционной комиссии. 

Как сообщал портал iz.ru, Конгресс сирийского нацдиалога прошел в Сочи 29–30 января. Сирийская оппозиция до старта мероприятия объявила о бойкоте конгресса, созванного российской стороной.

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