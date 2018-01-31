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Путин и Эрдоган обсудили итоги конгресса нацдиалога Сирии

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В продолжение этого диалога президенты России и Турции выразили удовлетворение итогами конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», лидеры двух стран подчеркнули важность реализации достигнутых договоренностей.

Идея проведения конгресса нацдиалога в Сирии принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Лаврову пришлось усмирять позволявших себе выкрики с места сирийских оппозиционеров на конгрессе.

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