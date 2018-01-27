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Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

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Фото: Global Look Prees/MFA Russia Press Service
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29–30 января. Об этом заявила пресс-служба российского дипведомства.

«В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29–30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении МИД РФ в социальной сети Facebook.

Россия пригласила к участию в переговорах порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН и ряда региональных и международных партнеров.

Ранее стало известно, что сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса.

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