Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29–30 января. Об этом заявила пресс-служба российского дипведомства.

«В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29–30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении МИД РФ в социальной сети Facebook.

Россия пригласила к участию в переговорах порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН и ряда региональных и международных партнеров.

Ранее стало известно, что сирийская оппозиция объявила о бойкоте Конгресса.