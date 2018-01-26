Прямой эфир

Переговоры по Сирии в Сочи в госдепе назвали «разовым решением»

0
Фото: Global Look Press/Ashraf Amra Apaimages/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США считают, что переговоры по Сирии в Сочи являются разовым решением. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твердо поддерживаем переговоры в Женеве», — заявила Науэрт на брифинге для иностранных журналистов.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тыс. человек. Форум направлен на мирное урегулирование конфликта в Сирии и одной из его главных задач станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

Портал iz.ru писал о том, что США пока не приняли решения по поводу участия в Конгрессе. Курды могут отказаться от участия в форуме в Сочи из-за ситуации в Африне, сообщил лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салех Муслим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал об участии Путина в Конгрессе сирийского нацдиалога
Лавров заявил о необходимости избавить процесс по Сирии от негативного влияния
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017