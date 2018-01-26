Переговоры по Сирии в Сочи в госдепе назвали «разовым решением»

В США считают, что переговоры по Сирии в Сочи являются разовым решением. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твердо поддерживаем переговоры в Женеве», — заявила Науэрт на брифинге для иностранных журналистов.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тыс. человек. Форум направлен на мирное урегулирование конфликта в Сирии и одной из его главных задач станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

Портал iz.ru писал о том, что США пока не приняли решения по поводу участия в Конгрессе. Курды могут отказаться от участия в форуме в Сочи из-за ситуации в Африне, сообщил лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» Салех Муслим.