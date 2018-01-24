Песков рассказал об участии Путина в Конгрессе сирийского нацдиалога

Пока неизвестно, примет ли президент России Владимир Путин участие в Конгрессе сирийского национального диалога, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Никакого апдейта пока нет», — сказал он.

Конгресс пройдет в Сочи 29–30 января. Он направлен на мирное урегулирование конфликта в Сирии. Ожидается, что в нем примут участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества — представители властей, оппозиции, а также международные наблюдатели из разных стран.

Тем временем в необходимости участвовать в сочинских переговорах сомневаются курды.