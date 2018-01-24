Курды не поедут на Конгресс сирийского национального диалога

Курды склоняются к тому, чтобы не ехать на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи из-за ситуации в Африне. Об этом «Известиям» сообщил лидер сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС) Салех Муслим. Такую же позицию высказал и председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев. Высокопоставленный источник «Известий» в российских дипломатических кругах выразил сожаление в связи с таким подходом, отметив при этом, что участие курдов в сочинских переговорах могло бы остановить деградацию ситуации.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, запланированный на 29–30 января, «направлен на мирное урегулирование конфликта в стране, но это совершенно расходится с действиями Турции в Африне», считает Салех Муслим.

— Идет война. Мы будем защищаться. И пока не видим смысла участвовать в сочинских переговорах. Но окончательное решение еще не принято, — заявил «Известиям» курдский политик. — Тем не менее мы находимся в постоянном контакте с представителями России, США, других крупных стран, а также ООН и обмениваемся информацией о происходящем в Африне.

Похожую позицию в беседе с «Известиями» обозначил и Фархат Патиев, по словам которого «при продолжающихся боевых действиях (с Турцией. — «Известия») садиться за стол переговоров и делать вид, будто в Сирии ничего не происходит, не имеет смысла».

Высокопоставленный российский дипломатический источник сказал «Известиям», что в Москве будут сожалеть, если курды всё же откажутся прибыть на конгресс.

— Урегулировать сирийский кризис без них не представляется возможным. Мы приложили много усилий, чтобы обеспечить их присутствие на этой встрече, — отметил собеседник «Известий».

Анкара с 20 января ведет военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Авиация наносит массированные удары по различным объектам курдов, а 21 января на территорию Сирии вошли первые подразделения сухопутных войск. Турецкие официальные лица заявляют, что целью операции является уничтожение боевиков ДС, «Отрядов народной самообороны» (боевое крыло ДС) и Рабочей партии Курдистана.

Еще до начала военных действий Турция выступала резко против приезда на конгресс делегатов от ДС. Там считают, что эта партия связана с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара рассматривает как террористическую организацию. После ряда консультаций появились сообщения, что курды будут представлены в Сочи в качестве делегатов от федеративного региона на севере Сирии, о создании которого они объявили в марте 2016 года. Однако такой вариант Анкару тоже не устроил.

Тем не менее, как сообщил 22 января глава МИД России Сергей Лавров, «курдские представители были включены в список приглашенных (на конгресс) сирийцев», а их роль в политическом процессе должна быть обеспечена «на общей платформе, на которой все сирийские этнические конфессиональные политические силы призываются уважать суверенитет, территориальную целостность Сирии».

Все участники политического урегулирования ситуации в Сирии понимают, что без такой многочисленной части сирийского народа (порядка 2,5 млн человек — около 9% населения страны) проблему не решить. Они должны занять свое место в рамках единого сирийского государства наряду с другими этническими группами. Однако воплотить в жизнь подобный замысел после такого серьезного обострения ситуации — задача не из легких.

Но, по мнению ведущего научного сотрудника Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрия Зинина, есть еще одна причина, по которой курды не горят желанием ехать на конгресс. Участвуя в нем в качестве делегатов от федеративного региона Сирии, они де-факто признают контроль Дамаска. А это для них, по мнению политолога, равноценно признанию собственного поражения. Тем более что после того, как 25 сентября 2017 года в соседнем Ираке успешно прошел референдум о независимости курдского автономного региона, идея о самоопределении перестала быть призрачной. С другой стороны, вопрос гарантированного обеспечения прав курдов также актуален и должен быть основательно проработан.

Тем не менее Россия не станет отказываться от проведения Конгресса сирийского национального диалога, несмотря на такое развитие событий. Подобные встречи Москва планирует проводить на регулярной основе. Заложив основы политического процесса, в последующие раунды, когда будет урегулирован конфликт в Африне, курды смогут присоединиться к работе в Сочи. Тем более что основной задачей конгресса является решение курдского вопроса. Еще до военного столкновения с Турцией они высказывались за подобные встречи.