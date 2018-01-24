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Госдеп обвинил Россию во «вбивании клина» между Турцией и США

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Заявления России о том, что США вооружают курдов якобы сильно портят отношения Америки и Турции, заявила на брифинге 23 января представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Я думаю, что они хотели бы вбить клин между двумя союзниками в НАТО, между США и Турцией», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти США решением о создании «отрядов безопасности» в Сирии привели в бешенство Турцию и подтолкнули ее на ответные действия. Лавров рассказал, что США пытаются убедить сирийских курдов не вести диалог с Дамаском и поощряют сепаратистские настроения среди них. Кроме того, Вашингтон поставляет оружие курдским подразделениям.

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